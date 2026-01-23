بعد أزمته الصحية.. عبد العزيز مخيون يوجه رسالة للفنان عمرو سعد

كتب- مروان الطيب:

وجه الفنان الكبير عبد العزيز مخيون رسالة شكر وتقدير للفنان عمرو سعد بعد مساندته له أثناء وعكته الصحية التي تعرض لها مؤخرا.

نشر عبد العزيز مخيون رسالته للفنان عمرو سعد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وكتب: " انا و عمرو سعد منذ أن احتضننا عالم الفن والتقيت بزميلي وأخي المخلص الأصيل عمرو سعد، وأنا أشعر بالدفء في صحبته؛ ففي هذا العالم كثيراً ما تتوه المشاعر، لكن عندما جمعنا العمل معاً، ازدادت روابط الأخوة قرباً، كنتُ وما زلت أرى فيك يا عمرو فناناً وإنساناً رائعاً، وما قدمته لي من دعم ومساندة كبيرة في محنتي الأخيرة وتواصلك مع جهات متخصصة في ألمانيا وأمريكا ليس غريباً على أصلك.. هذا موقف نبيل جداً لن أنساه، فالمواقف هي التي تظهر معادن الرجال".

عبد العزيز مخيون يخضع لعملية جراحية

خضع الفنان عبد العزيز مخيون لعملية جراحية بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام الماضية.

وكشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لموقع "مصراوي" أن حالته مستقرة، وسيغادر المستشفى فور تحسن حالته الصحية، مؤكدًا أنه حاليًا تحت الرعاية الطبية.

عبد العزيز مخيون يشارك عمرو سعد بطولة مسلسل "إفراج"

يشارك الفنان الكبير عبد العزيز مخيون الفنان عمرو سعد بطولة مسلسل "إفراج" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

اقرأ أيضا:

شقيق محمد صبحي يكشف لـ"مصراوي" تطورات حالته الصحية



