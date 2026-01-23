إعلان

محمد عادل إمام ينتهي من تصوير مشاهده بمسلسل "الكينج" في ماليزيا

كتب : هاني صابر

04:26 م 23/01/2026

كواليس مسلسل الكينج

كتب- هاني صابر:

أعلن النجم محمد عادل إمام، عن انتهاء تصوير مشاهد ماليزيا بمسلسل "الكينج".

ونشر محمد إمام، صورة له مع صناع المسلسل من ماليزيا، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "فركش ماليزيا، إن شاء الله هتشوفوا مشاهد متعملش زيها في الدراما العربية".

مسلسل "الكينج" تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته إلى جانب محمد عادل إمام، حنان مطاوع، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

