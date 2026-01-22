إعلان

"عملت زراعة".. تامر عاشور يكشف سر حلاقة شعره

كتب : نوران أسامة

03:13 م 22/01/2026

تامر عاشور

كشف الفنان تامر عاشور سر حلاقته الدائمة لشعره، رغم خضوعه سابقًا لعملية زراعة شعر، وذلك خلال لقائه في برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة دندراوي.

وقال تامر عاشور: "زرعت أصلًا، وبعد كده حسيت إني أشيل شعري كله ألطف بكتير، ما حسيتش إن شكلي بشعري أحلى، كنت بجرب من 2008 لحد 2011، وكان شعري طويل وبيبين الفراغات، فزعت ولقيت شكلي مش أحسن حاجة، فروحت شايل كله، وكده ارتحت".

يذكر أن الفنان تامر عاشور يستعد للتحضير لألبومه الجديد الذي من المقرر طرحه في أبريل 2026.

وكانت آخر أعمال الفنان تامر عاشور ألبوم "ياه"، ويضم أغاني: "يوم ما تنسى"، "ماشيين"، "حبيبي القديم"، "دراما"، "غيبة الحبايب"، "حبك رزق"، "مكرهتوش"، "جُم شرفوا"، "مرتحناش"، "قصر بعيد"، و"الله يحنن".

تامر عاشور عملية زراعة شعر برنامج تفاعلكم

