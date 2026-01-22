وجه نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة شكر وامتنان للدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، على اهتمامه بالأزمة التي واجهها بعد أن فرضت مصلحة الضرائب حجزًا على معاش والده وحسابه البنكي.

وكتب أحمد أبو زهرة، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمعالي وزير المالية لاهتمامه الشديد ومتابعته موضوع الحجز على حساب الوالد، ولقد أمر سيادته بفتح تحقيق في الواقعة وتم رفع الحجز عن الحساب".

وأضاف: "أتمنى أن تكون هذه بداية لحل هذا الموضوع، وأن يتم قفل ملفه الضريبي تمامًا، بما إنه اعتزل الفن والعمل منذ أكثر من خمس سنوات".

وكان أحمد أبو زهرة قد كشف في منشور سابق أن مصلحة الضرائب قامت بالحجز على معاش والده الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة.

خاص | تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون

"مقولتش إني اتحجبت".. رحمة أحمد تكشف أسباب اعتزالها