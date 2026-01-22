إعلان

بعد حل مشكلة المعاش.. نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يوجه الشكر لوزير المالية

كتب : سهيلة أسامة

02:48 م 22/01/2026

الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

وجه نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة شكر وامتنان للدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، على اهتمامه بالأزمة التي واجهها بعد أن فرضت مصلحة الضرائب حجزًا على معاش والده وحسابه البنكي.

وكتب أحمد أبو زهرة، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمعالي وزير المالية لاهتمامه الشديد ومتابعته موضوع الحجز على حساب الوالد، ولقد أمر سيادته بفتح تحقيق في الواقعة وتم رفع الحجز عن الحساب".

وأضاف: "أتمنى أن تكون هذه بداية لحل هذا الموضوع، وأن يتم قفل ملفه الضريبي تمامًا، بما إنه اعتزل الفن والعمل منذ أكثر من خمس سنوات".

وكان أحمد أبو زهرة قد كشف في منشور سابق أن مصلحة الضرائب قامت بالحجز على معاش والده الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة.

عبد الرحمن أبو زهرة وزير المالية نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الدكتور أحمد كجوك

