غدا.. افتتاح النسخة السابعة من معرض "فن القاهرة"

كتبت- منى الموجي:

يفتتح معرض "فن القاهرة" للفنون التشكيلية، غدا الخميس 22 يناير، فعاليات نسخته السابعة تحت شعار "عربيا هنا الفن"، ببرنامج موسّع ومشاركة متنوعة.

يبدأ الافتتاح بفعالية خاصة يحضرها شخصيات عامة، يوم 22 يناير، على أن تُفتح أبواب المعرض للجمهور من 23 إلى 26 يناير.

تتأمل النسخة الجديدة من المعرض في دور اللغة والثقافة العربية كركيزة أساسية للتعبير الفني المعاصر. كما يكرّم البرنامج إرث الفنان التشكيلي الراحل جرجس لطفي، احتفاءً بتأثيره في أجيال من الفنانين المصريين وإسهاماته في حركة الفن الحديث في مصر.

وقال محمد يونس، مؤسس ومدير فن القاهرة في بيان صحفي: "تأسس فن القاهرة بهدف بناء منصة مستدامة للفنانين وصالات العرض في المنطقة. ومع كل دورة، نعمل على تعزيز الروابط بين الجمهور المحلي والدولي، مع الحفاظ على الأصوات العربية في صميم المشهد الفني".

وتضم نسخة 2026 مجموعة مختارة من صالات العرض من مصر ولبنان والأردن ودول الخليج وأوروبا.

وللعام الثالث على التوالي، يواصل فن القاهرة شراكته مع وزارة الثقافة المصرية من خلال تقديم برنامج "مختارات من المتحف". كما يشهد تنظيم معرضًا فرديًا للفنانة المصرية إنجي أفلاطون، يضم أعمالاً مختارة من مجموعة المتحف المصري للفن الحديث.

وينظم فن القاهرة برنامجًا ثقافيًا واجتماعيًا خاصًا للضيوف، يشمل زيارات إلى القصور التاريخية والمتاحف وأبرز صالات العرض في القاهرة، ويُختتم بجولة إرشادية خاصة داخل المتحف المصري الكبير، أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة.