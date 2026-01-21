التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مع الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفريق عمل المهرجان، لبحث سبل تطوير العمل بالمهرجان في نسخته الـ47، المقررة خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.

وأعرب الفنان حسين فهمي عن شكره وتقديره لوزارة الثقافة، وللسيد الوزير بصفة خاصة، على الدعم الكبير الذي قدمته الوزارة للمهرجان خلال دورته السابقة، والذي كان له أثر ملموس في نجاحها.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن الوزارة بكافة قطاعاتها وهيئاتها على أتم استعداد للتعاون الكامل مع إدارة المهرجان، وتقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي والفني، لضمان خروج الدورة المقبلة بالشكل الذي يليق بتاريخ المهرجان العريق ومكانة مصر الرائدة في فن السينما.

كما تناول اللقاء الحديث عن أبرز المعوقات والمشكلات التي صادفت الدورة الماضية، وتمت مناقشة سبل تفاديها في الدورة المقبلة من خلال البدء المبكر في التحضيرات، ووضع استراتيجية وخطة عمل متكاملة تضمن تقديم المهرجان بأبهى صورة، مع التأكيد على قيمته كمهرجان عالمي مرموق، وباعتباره المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والشرق الأوسط المعتمد من الاتحاد الدولي لمنتجي الأفلام (FIAPF) بفئة A، ما يعزز دوره في دعم صناعة السينما العربية والعالمية.

وضم فريق عمل المهرجان الحاضر في الاجتماع كلًا من: محمد طارق، المدير الفني للمهرجان؛ زين العابدين خيري، مدير المركز الصحفي؛ محمد سيد عبد الرحيم، مدير "أيام القاهرة لصناعة السينما"، ونيفين الزهيري، مديرة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بالمهرجان.