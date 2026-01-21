إعلان

وزير الثقافة يبحث مع إدارة مهرجان القاهرة السينمائي سبل تطوير الدورة المقبلة

كتب : منال الجيوشي

11:00 ص 21/01/2026

الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مع الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفريق عمل المهرجان، لبحث سبل تطوير العمل بالمهرجان في نسخته الـ47، المقررة خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.

وأعرب الفنان حسين فهمي عن شكره وتقديره لوزارة الثقافة، وللسيد الوزير بصفة خاصة، على الدعم الكبير الذي قدمته الوزارة للمهرجان خلال دورته السابقة، والذي كان له أثر ملموس في نجاحها.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن الوزارة بكافة قطاعاتها وهيئاتها على أتم استعداد للتعاون الكامل مع إدارة المهرجان، وتقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي والفني، لضمان خروج الدورة المقبلة بالشكل الذي يليق بتاريخ المهرجان العريق ومكانة مصر الرائدة في فن السينما.

كما تناول اللقاء الحديث عن أبرز المعوقات والمشكلات التي صادفت الدورة الماضية، وتمت مناقشة سبل تفاديها في الدورة المقبلة من خلال البدء المبكر في التحضيرات، ووضع استراتيجية وخطة عمل متكاملة تضمن تقديم المهرجان بأبهى صورة، مع التأكيد على قيمته كمهرجان عالمي مرموق، وباعتباره المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والشرق الأوسط المعتمد من الاتحاد الدولي لمنتجي الأفلام (FIAPF) بفئة A، ما يعزز دوره في دعم صناعة السينما العربية والعالمية.

وضم فريق عمل المهرجان الحاضر في الاجتماع كلًا من: محمد طارق، المدير الفني للمهرجان؛ زين العابدين خيري، مدير المركز الصحفي؛ محمد سيد عبد الرحيم، مدير "أيام القاهرة لصناعة السينما"، ونيفين الزهيري، مديرة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بالمهرجان.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

للمرة الأولى.. الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار
اقتصاد

للمرة الأولى.. الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار
ماذا يحدث في سوريا؟.. آخر تطورات المشهد بين تصعيد الجيش ومماطلة قسد.. بماذا
مصراوى TV

ماذا يحدث في سوريا؟.. آخر تطورات المشهد بين تصعيد الجيش ومماطلة قسد.. بماذا
تأخر امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بقنا بعد رصد واقعة تسريب
أخبار المحافظات

تأخر امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بقنا بعد رصد واقعة تسريب
تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
إيران: مواجهتنا ستكون شرسة وستجتاح المنطقة بأكملها وستؤثر على كل دول العالم
شئون عربية و دولية

إيران: مواجهتنا ستكون شرسة وستجتاح المنطقة بأكملها وستؤثر على كل دول العالم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل تسجيل مستويات تاريخية ببداية التعاملات