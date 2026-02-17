أصيب 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي تحديدا أعلى الوصلة مساء الثلاثاء.

غرفة عمليات المرور تلقت إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بين مشروع 247 والأوسطي. وانتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين انقلاب ميكروباص اتجاه حدائق أكتوبر.

أسفر عن الحادث سقوط 9 مصابين نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي فيما جنب رجال المرور

