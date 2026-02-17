إعلان

حادث "ميكروباص الأوسطي" يوقع 9 مصابين ونقلهم للمستشفى

كتب : مصراوي

11:08 م 17/02/2026

حادث انقلاب ميكروباص

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي تحديدا أعلى الوصلة مساء الثلاثاء.

غرفة عمليات المرور تلقت إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بين مشروع 247 والأوسطي. وانتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين انقلاب ميكروباص اتجاه حدائق أكتوبر.

أسفر عن الحادث سقوط 9 مصابين نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي فيما جنب رجال المرور

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث انقلاب ميكروباص حادث الطريق الأوسطي حادث الأوسطي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فبراير شهر المفاجآت.. عبير فؤاد تحذر 3 أبراج بسبب عطارد
علاقات

فبراير شهر المفاجآت.. عبير فؤاد تحذر 3 أبراج بسبب عطارد
أمن الجيزة ينهي بلطجة "الزجاج الفارغ" بإمبابة
حوادث وقضايا

أمن الجيزة ينهي بلطجة "الزجاج الفارغ" بإمبابة
"كان يوم أسود"..أول تعليق من غادة عبد الرازق بعد ظهورها في برومو "رامز
دراما و تليفزيون

"كان يوم أسود"..أول تعليق من غادة عبد الرازق بعد ظهورها في برومو "رامز
تارا عماد وريهام حجاج.. 15 فنانة بالحجاب في دراما رمضان 2026
دراما و تليفزيون

تارا عماد وريهام حجاج.. 15 فنانة بالحجاب في دراما رمضان 2026
بينهم زيزو وبنتايك.. نجوم الأهلي والزمالك ضيوف برنامج رامز جلال في رمضان
أخبار وتقارير

بينهم زيزو وبنتايك.. نجوم الأهلي والزمالك ضيوف برنامج رامز جلال في رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة