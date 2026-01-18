صدقي صخر: تجربتي في فيلم الست "هايلة" ومروان حامد مخرج استثنائي

حل الفنان صدقي صخر ضيفاً على برنامج سيبها دايرة مع زهرة رامي، المذاع عبر أثير راديو إنرجي 92.1.

وتحدث صدقي صخر عن أعماله الأخيرة منها مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" و"فيلم "الست"، وتركه الهندسة بسبب شغفه في مجال الفن.

وعن الانتقادات التي تعرض لها بسبب شخصيته في مسلسل "لاترد ولا تستبدل"، علق:" كبرتوا الموضوع أوي"، مشيرًا إلى أن شخصية نادر في المسلسل هو شخص حقيقي لديه مزايا وعيوب وليس لديه قدرة على التعاطف.

وعن تقديمه لشخصية الملحن محمود الشريف خطيب أم كلثوم في فيلم الست، أوضح أنه كان حريص على إظهار روحه وخفة ظله ووصفها بأنها "تجربة هايلة"، مشيرًا إلى أن المخرج مروان حامد بأنه شخصية استثنائية، وما يميزه أنه يعرف ما يحتاجه من الفنان لتقديم الدور بأحسن شكل ممكن.

وأضاف "صخر"، أنه ترك الهندسة بسبب شغفه بالفن، مشيراً إلى أن العمل والدور القوي يحمسه على المشاركة والتجربة.

كواليس فيلم "الست"

تولى أحمد مراد تأليف فيلم "الست" فيما تولى مروان حامد الإخراج، ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية، منهم منى زكي، وعمرو سعد، كريم عبدالعزيز، إلى جانب سيد رجب، وأحمد خالد صالح، وأحمد داود.

هذا الفيلم هو سيرة ذاتية شاملة تتناول حياة كوكب الشرق أم كلثوم، حيث يركز العمل على استعراض أبرز المراحل التي مرت بها في حياتها الشخصية والفنية، ويسلط الضوء بشكل خاص على العلاقات والتأثيرات الكبيرة التي رسمت ملامح مسيرتها الفنية الحافلة.

اقرأ أيضا..

بالصور.. 10 صور لـ درة خطفت بهما الأنظار من حفل Joy Awards

تستحقها بجدارة.. نادية الجندي تهنئ فاروق حسني على جائزة إنجاز العمر