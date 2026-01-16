إعلان

"بالجلباب الصعيدي".. ويجز ينشر صورته مع عروسته والجمهور يعلق انت صعيدي ولا اسكندراني؟

كتب : مصراوي

08:14 م 16/01/2026

كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مطرب الراب ويجز مع زوجته العراقية، وذلك بعد إعلان ارتباطه رسميا خلال الساعات الماضية.

نشر ويجز صورته بالجلباب الصعيدي مع زوجته عبر حسابه على "انستجرام" وكتب: "اتجوزت حب حياتي"، وانهالت عليه تعليقات التهنئة من قبل جمهوره ومتابعيه.
وانهالت عليه التعليقات :" عريس قمر، ابن اصول، الجلابية الصعيدي جميلة عليك،الزي الصعيدي التقليدي، أجمل عريس اسكندراني بالزي الصعيدي، هو انت صعيدي ولا اسكندراني".
ويجز يعلن ارتباطه رسميا

أثار مطرب الراب ويجز، حالة من الجدل بعد نشره صورة مع فتاة ترتدي فستان زفاف، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام.

وأرفق ويجز، تعليقا على الصورة التي ظهر فيها بـ"الحناء" في يده، وتضع الفتاة يدها عليه، وتظهر جزء منها دون توضيح لوجهها، قال فيه: "الحمدُ لله الذي بنعمته تتم الصالحات".

وأعاد برنامج "et بالعربي" نشر صورة ويجز عبر صفحته على إنستجرام، وحملت تعليق: "ويجز يودع العزوبية ويعلن ارتباطه رسميا من دون الكشف عن هوية العروس".

ويجز وزوجته

أول دويتو بين ويجز ومنير

تعاون الرابر ويجز مؤخرا مع النجم الكبير محمد منير بأغنية "كلام فرسان" وتشاركا غنائها على طريقة الديو، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

ويجز زواج ويجز الجلباب الصعيدي

