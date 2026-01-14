ضمن فعاليات وزارة الثقافة، يقيم قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، ملتقى الهناجر الثقافي الذي يأتى بعنوان "المتحف المصري الكبير.. أيقونة ثقافية تروي قصة الانسان المصري"، في السابعة من مساء يوم الإثنين 19 يناير الجاري بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

يتحدث في الملتقى، الأستاذ الدكتور أحمد غنيم مدير المتحف المصري الكبير، المهندس المعماري حمدي سطوحي رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الأستاذة الدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس سابقا ومستشار رئيس الجامعة وعضوة المجلس القومي للمرأة، الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة .

وتدير الملتقي الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتخلل برنامج الملتقى باقة متنوعة من أشهر الأغانى تقدمها فرقة "كورال هنغني" بقيادة المايسترو الدكتور صلاح مصطفى، مع مشاركة متميزة للمطربة هبة رمضان