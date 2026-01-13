رُزق الفنان مصطفى شعبان بمولودته الأولى اليوم الثلاثاء، من زوجته هدى الناظر، بالتزامن مع تصوير مسلسله الجديد "درش" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشر مصطفى شعبان صور من المستشفى عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ووجه الشكر لطاقم العمل من الأطباء والعاملين هناك على اهتمامهم بأدق التفاصيل، وسط تهنئة الجمهور والمتابعين.

وجاءت رسائل التهنئة: "ألف مبروك يا فنان وعقبال ما تشوف أولادك في احسن حال، مبروك يا درش جبت ولد ولا بنت، مبرووك يا حبيبي الف مبرووك، ألف مليون مبروك يا فنان جيلك يتربي في عزك يا حبيبي، ما شاء الله الف مبروووك يتربى بعزك يارب".

ويشارك ببطولة المسلسل كل من سهر الصايغ، طارق النهري، محمد علي رزق، عايدة رياض، رياض الخولي، سلوى خطاب، غادة طلعت، تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين.

أعمال ينتظر عرضها مصطفى شعبان قريبا

ينتظر الفنان مصطفى شعبان عرض فيلمه "مملكة" ويشاركه البطولة كل من عمرو عبد الجليل، هيفاء وهبي، بيومي فؤاد، تأليف إيهاب بليبل، إخراج أحمد عبد الوهاب.

