مي سليم تنشر صورًا لها داخل الجيم بملابس رياضية جريئة

كتب : معتز عباس

07:35 م 12/01/2026

مي سليم في الجيم

كشفت الفنانة مي سليم عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت مي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة رياضية داخل الجيم.

تفاعل المتابعين مع الصور بشكل كبير وجاءت التعليقات، كالتالي: "الأزرق حياكل منك حته"، "روعة يا قلبي"، "رياضية وجميلة"، "عاش يا بطل".

أعمال الفنانة مي سليم

تشارك الفنانة مي سليم في بطولة مسلسل "روج أسود"،بمشاركة رانيا يوسف، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، داليا مصطفى، تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

كذلك تشارك مي سليم في مسلسل "علي كلاي" بطولة النجم أحمد العوضي، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

مي سليم تحصل على سيلفي داخل الجيم

مي سليم الجيم ملابس رياضية جريئة

