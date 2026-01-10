لظروف صحية.. تأجيل حفل هاني شاكر في مسرح تياترو أركان

كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت شركة VAS BOX وشركة كيوب ميوزيك، عن تأجيل حفل أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، والذي كان من المقرر إقامته يوم 23 يناير في مسرح تياترو أركان، وذلك نظرا لظروف صحية طارئة يمر بها الفنان، وبناءً على توصية الأطباء بضرورة حصوله على قسط كافٍ من الراحة.

وأكدت الجهات المنظمة، أن صحة الفنان تأتي في مقدمة الأولويات، متمنين له الشفاء العاجل وعودته قريباً لجمهوره ومحبيه بكامل عافيته.

وقد تقرر تحديد موعد جديد لإقامة الحفل ليكون يوم الخميس الموافق 2 أبريل على مسرح تياترو أركان، على أن تظل جميع التذاكر المباعة صالحة للحضور في الموعد الجديد دون أي تغيير، وستقوم شركة Tickets Marche بالتواصل مع سيادتكم في حالة رغبة استرجاع التذاكر.

وتتقدم الجهات المنظمة والفنان هاني شاكر بخالص الشكر والتقدير للجمهور الكريم على تفهمهم ودعمهم المستمر، مؤكدين أن اللقاء المرتقب سيكون ليلة فنية استثنائية تليق بجمهور أمير الغناء العربي.