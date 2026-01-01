"ضحك ولعب وحب".. مي عمر ومحمد سامي ضيفا آبلة فاهيتا في"ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا" "MBC مصر"
كتب : مصراوي
في أحدث حلقات برنامج المنوعات المُميز، "ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا"، والذي يُعرض على "MBC مصر" السبت.
تستقبل آبلة فاهيتا وإبنتها كارلا، النجمة مي عمر، والمخرج محمد سامي، في حلقة مميزة ومختلفة البرنامج الذي يتم تقديمه بشراكة إنتاجية مُميزة مع الهيئة العامة للترفيه.
وتُقدم آبلة فاهيتا وكارلا عدد من الفقرات المتنوعة مع مي عمر ومحمد سامي، وسط حضور جماهيري كبير.
وتشهد الحلقة الكثير من الأفكار الكوميدية الشيقة المُمتعة والغير تقليدية بالإضافة لبعض الأجواء الغنائية والإستعراضية المُتنوعة.