"واتش إت" تطرح البوستر الرسمي لمسلسل "ولد بنت شايب"

02:56 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

كواليس مسلسل ولد بنت شايب

كتبت- سهيلة أسامة:

طرحت منصة "واتش إت" الرقمية البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد "ولد بنت شايب"، والمقرر عرضه قريبًا عبر منصتها.

وكانت المنصة كشفت قبل يومين عن الإعلان التشويقي للمسلسل عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وعلّقت: "الولد والبنت هيقابلوا الشايب.. مسلسل ولد بنت شايب من إنتاجات واتش إت الأصلية، يعرض قريبًا".

وشهد الإعلان ظهور عدد من أبطال العمل، منهم: ليلى أحمد زاهر، أشرف عبد الباقي، انتصار، ونبيل عيسى، في أجواء من الكر والفر وأحداث مشوقة.

البوستر الرسمي لمسلسل ولد بنت شايب

