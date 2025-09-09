إعلان

حدث بالفن| أول ظهور لـ رنا رئيس بالمستشفى وشريف منير يعلق على ارتداء ابنته الحجاب

12:05 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
حدث بالفن| أول ظهور لـ رنا رئيس بالمستشفى وشريف منير يعلق على ارتداء ابنته الحجاب

الجونة السينمائي ينظم ورش عمل عن الكاستينج بالتعاون مع متخصصين دوليين

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن استضافة سلسلة حصرية من ورش العمل وحلقة نقاش مخصصة لاستكشاف قوة وأهمية الكاستينج في فتح آفاق جديدة أمام الممثلين المحترفين للحصول على أدوار في أوروبا وأمريكا، بمشاركة مديري اختيار ممثلين بارزين من جمعية مديري الكاستينج بأمريكا (CSA) ونقابة مديري الكاستينج في المملكة المتحدة (CDG)، وذلك بالتعاون مع "ميدفست مصر"، ضمن فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان التي تُقام خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

