أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن استضافة سلسلة حصرية من ورش العمل وحلقة نقاش مخصصة لاستكشاف قوة وأهمية الكاستينج في فتح آفاق جديدة أمام الممثلين المحترفين للحصول على أدوار في أوروبا وأمريكا، بمشاركة مديري اختيار ممثلين بارزين من جمعية مديري الكاستينج بأمريكا (CSA) ونقابة مديري الكاستينج في المملكة المتحدة (CDG)، وذلك بالتعاون مع "ميدفست مصر"، ضمن فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان التي تُقام خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

