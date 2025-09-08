بعد اختياره لتمثيل مصر بالأوسكار.. معلومات عن فيلم "عيد ميلاد سعيد"

كتب-مصطفى حمزة:

أكد الناقد طارق الشناوي، أن من أسباب اختيار فيلم "عيد ميلاد سعيد"، لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم دولي، التزام المنتج والموزع بالشروط المطلوبة.

وكتب طارق الشناوي، عبر صفحته في موقع فيسبوك: "هناك ورقة رسمية من منتج وموزع الفيلم معتمدة من غرفة صناعة السينما، تؤكد أن الفيلم سيعرض تجاريا 17 سبتمبر الجاري".

وتابع: "لهذا فإن كل الشروط الموضوعية والشكلية منطبقة على الفيلم".

وفي التقرير التالي نرصد أبرز المعلومات عن الفيلم الممثل لمصر، في منافسات الأوسكار.

- الفيلم مأخوذ عن قصة قصيرة كتبها خالد وشيرين دياب.

- شاركت مخرجة الفيلم سارة جوهر، في التأليف مع محمد دياب .

- الفيلم أول تجارب المخرجة سارة جوهر.

- من إنتاج أحمد دسوقي، وأحمد بدوي، وأحمد عباس.

- نال سيناريو الفيلم إعجاب نجم هوليوود جيمي فوكس، وشارك في الإنتاج من خلال شركته "فوكس هول"، وحضر مديرها التنفيذي داتاري تيرنر، عرضه الأول في مهرجان تريبيكا.

تقوم بطولة الفيلم نيللي كريم، حنان مطاوع، حنان يوسف، شريف سلامة، تايسون، علي صبحي، حازم إيهاب، جهاد حسام الدين، خديجه أحمد، فارس عمر، ضحى رمضان.

حصد فيلم "عيد ميلاد سعيد" ثلاثة جوائز من مهرجان تريبيكا الذي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ نال جائزة أفضل فيلم عالمي، وجائزة أفضل سيناريو عالمي، وجائزة أفضل مخرج.