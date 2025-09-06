كتب - معتز عباس:

كشفت الكاتبة هند عبدالله مؤلفة مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، عن أن أصعب تجربة في حياتها، والتي كانت الطلاق الغيابي.

وقالت "هند" في لقائها ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC، تقديم الاعلاميتين مني عبد الغني وإيمان عز الدين، اليوم السبت، إنها عاشت طفولتها بين ثلاثة بيوت مختلفة، والتي شكلت شخصيتها وجعلتها أكثر نضجًا وقدرة على التواصل مع الآخرين.

أوضحت أن تلقيها خبر طلاقها عن طريق تطبيق "واتساب"، انعكست بوضوح على أحد المشاهد الصعبة التي كتبته ضمن أحداث المسلسل.

وأضافت، أن طلاقها غيابيا أثر نفسيا بشكل كبير عليها لأن الزواج كان هناك إجماع عليه وبرغبة أهلها ولم يكن هناك طرف يتوقع حدوث الطلاق بهذه الكيفية، متابعة: "تلقيت خبر طلاقي عبر تطبيق واتساب بعد سفره خارج البلاد، ولم يكن بيننا أي مواجهة، وكانت صدمة قاسية بكل المقاييس".

وأكدت أنها لو واجهت طليقها وقتها، لكانت تمسكت به بدلًا من أن تعاتبه، معتبرة أن ذلك يعكس حالة التعلق التي عاشتها في تلك المرحلة. قائلا: «ما كانش هدفي ألومه أو أواجهه، كان كل أملي يفضل موجود وهو طلقني غيابي وبعتتلي على الواتس بعدها بفترة يعرفني".

وتابعت قائلة: "كنت محظوظة بعائلتي هما اللي ساعدوني أتجاوز الصدمة بسرعة، وفعليًا قدرت أرجع لحياتي، وشجعوني أركز في الكتابة، وحولوا ألمي إلى طاقة إبداعية. كانوا أذكياء، عرفوا يخرجوني من حزني عن طريق الشيء اللي بحبه".

تدور أحداث مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" في إطار اجتماعي حول سبع حكاياتٍ منفصلة، تُقدم من خلالها نوعيات درامية متعددة ومتنوعة، تجمع بين الاجتماعي والتشويقي والإنساني، تتكون كل حكاية من خمس حلقات،.

يشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد خالد صالح، مريم الجندي، سالي حماد، تارا عماد، خالد أنور، تأليف محمد حجاب، نسمة سمير، هند عبدالله، محمد الدسوقي رشدي، إخراج محمود زهران، جمال خزيم، خالد سعيد.

