بالصور- ياسر جلال يوجه رسالة لصناع مسلسله للعدالة وجه آخر"

كتب- مروان الطيب:

شوق النجم ياسر جلال جمهوره ومتابعيه، ونشر صور من كواليس مسلسله الجديد "للعدالة وجه اخر" على حسابه انستجرام، استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وظهر ياسر جلال في الصور مع فريق عمل المسلسل وحرص على توجيه رسالة لهم بعد انتهاء التصوير وكتب: "حابب أوجّه شكر خاص لكل فريق العمل الرائع اللي شارك في صناعة مسلسل للعدالة وجه آخر، كان شرف كبير اني أكون جزء من الفريق ده، وإن شاء الله تستمتعوا بالعمل قريباً".

ويشارك ياسر جلال بطولة المسلسل كل من أروى جودة، محمد علاء، نوران ماجد، تأليف عمرو الدالي، إخراج محمد يحيى مورو.

يذكر أن اخر مشاركات الفنان ياسر جلال الفنية كانت بمسلسل "جودر 2" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

