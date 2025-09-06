كتب- مروان الطيب:

وجهت الإعلامية سالي شبل أرملة الراحل محمد الشرنوبي، رسالة لحماها الموسيقار صلاح الشرنوبي.

وكتبت سالي، عبر حسابها على "فيسبوك": "حمايا العزيز الموسيقار صلاح الشرنوبي.. أولا: وصلتني رسالة حضرتك التي وجهتها اللي خلال استضافتك على إحدى القنوات التلفزيونية، ولكن متأخرة قليلا، علمًا بأنني لا أزال في فترة حداد على محمد لم تنته بعد، ولا أتابع وسائل الإعلام احترامًا لذكراه الغالية، حضرتك تعلم تمامًا عمق علاقتنا التي استمرت 14 عامًا، واندهشت من توجيه رسالة لي عبر شاشة قناة، في حين أنه يمكنك التواصل معي عبر الهاتف أو الواتساب، حيث إنه من اللائق أكثر فيما يخص الأمور العائلية. واندهشت أكثر من إنكارك أنني لازمت محمد خلال رحلة مرضه التي استمرت شهرين تقريبًا ولم أتركه لحظة واحدة".

وتابعت: "ثانيًا: "غير حقيقي على الإطلاق منعي لك من رؤية عمر حفيدك الوحيد، الذي يحمل اسمك واسم محمد. فقد تم رفض استقبالنا لزيارتكم من والدة محمد أكثر من مرة، كما تم التطاول عليّ في رسالة من شقيق محمد، ولا تزال الرسالة موجودة في هاتفي، ولكن لا يمكنني نشر الأمور العائلية".

واستكملت: "ثالثًا: تم منعنا أنا وعمر من دخول شقتنا التي عشنا فيها مع محمد (رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته)، حيث تم تغيير أقفال الشقة، ومنعنا من الحصول على أي مستحقات تخصنا أنا أو عمر حفيدك الوحيد".

وأضافت: "كل ما أرجوه تحري الدقة فيما تعلن عنه أو تصرح به، لأنني لن أصمت كما حدث سابقًا وعلى مدار أعوام عديدة".

يذكر أن، الفنان محمد الشرنوبي رحل عن عالمنا في 15 يونيو الماضي.