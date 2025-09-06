25 صورة ومعلومات عن هاجر السراج من حفل زفافها

كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة هاجر السراج، مساء أمس الجمعة بزفافها في حفل عائلي جمع الأهل والأصدقاء.

وتصدرت هاجر السراج تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد احتفالها بزفافها.

ونستعرض لكم معلومات عن هاجر السراج أحدث عروس بالسوط الفني في السطور التالية:

- ممثلة سورية وولدت في دمشق.

- من مواليد 1 أبريل 1995.

- لديها حاليا 30 عاما.

- درست الإخراج والتصوير.

- حصلت على العديد من ورش التمثيل .

- بدأت العمل كمساعد مخرج في بعض الإعلانات والمسلسلات.

- ظهرت في عدة إعلانات.

- أول تجربة لها في التمثيل بمسلسل "ضد الكسر" عام 2021 .

- رصيدها الفني بالتمثيل 9 أعمال فنية .

- من أعمالها التمثيلية مسلسلات "إمبراطورية م" و "حالة خاصة" و "نص الشعب اسمه محمد" و "بطن الحوت" و "اتزان" و "بطلوح الروح" و "ضد الكسر".

- من أعمالها السينمائية، فيلمي "مقسوم" و "فعل فاضح".

- آخر مشاركات هاجر السراج الفنية كانت بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.