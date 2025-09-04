رانيا محمود ياسين تنشر صورة مع سهر الصايغ أمام البحر

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين متابعيها على السوشيال ميديا صورة تجمعها بالفنانة سهر الصايغ.

نشرت رانيا الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مقتبسة إحدى جمل سهر الصايغ الشهيرة في مسلسل "حكيم باشا": "بخت العفنة بالحفنة ويا بخت الشطار شمر وطار شكرا أختي سهر الصايغ قالت لي أحلى أمثال".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة رانيا محمود ياسين الفنية كانت بمسلسل "إنحراف" بطولة النجمة روجينا وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2022.

وشاركت سهر الصايغ في مسلسل "حكيم باشا" رمضان 2025، بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سلوى خطاب، رياض الخولي، محمد نجاتي، منذر رياحنة، إخراج أحمد خالد أمين.

اقرأ أيضا:

محمد عادل إمام ينشر صورته بمشهد أكشن..ويعلق: "انتظروا مفاجأة"

بعد بيانها.. ماذا حدث بين شيرين عبد الوهاب ومحاميها؟