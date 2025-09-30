20 صورة من عزاء والدة الفنان حمادة بركات

غادة عادل وماجد الكدواني.. توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم "فيها إيه

يقام مساء اليوم الثلاثاء عزاء والدة الفنان حمادة بركات وذلك بمسجد أسد بن الفرات في منطقة الدقي.

واستقبل الوافدين على العزاء الفنان حمادة بركات الذي ظهر متأثرا بوفاة والدته وسط مواساة الأهل والأصدقاء.

أعلن الفنان حمادة بركات وفاة والدته يوم الأحد الماضي، وذلك عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "اليوم اللي كنت خايف منه طول عمري، أمي في ذمة الله، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن الفنان حمادة بركات شارك في عدد من الأعمال الدرامية المميزة، وكان من أبرز أدواره مشاركته في المسلسل الشهير "الكبير أوي" إلى جانب النجم أحمد مكي.

