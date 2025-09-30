سماح أنور تكشف تفاصيل معاناتها بعد حادث التسعينات: "11 سنة بدون مشي"

كشفت الفنانة سماح أنور عن تفاصيل معاناتها الطويلة بعد الحادث الذي تعرضت له في فترة التسعينات 1998، والذي أبعدها عن الساحة الفنية لفترة طويلة.

وقالت "سماح" في لقاء عبر برنامج "عرب وود" على موقع "إنستجرام": "الناس لما بتعمل حادثة بتقعد كام شهر أو سنة سنتين.. أنا قعدت 11 سنة، مفيش مشي خالص لمدة 8 سنين".

وأضافت: "مكنتش عارفة هعمل إيه، ودي كانت أحسن حاجة، لأن من صغري كنت عارفة إني ممثلة ومفيش أي اختيارات تانية، من اللحظة اللي عملت فيها الحادثة ابتديت أعرف إني ممكن أعمل أي حاجة غير التمثيل".

يُذكر أن الفنانة سماح أنور كانت آخر أعماله الدرامية مسلسل "كتالوج"، من إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف أيمن وتار، وإنتاج أحمد الجنايني، وشارك في بطولته محمد فراج، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، خالد كمال، بيومي فؤاد، صدقي صخر، دنيا سامي، علي البيلي، ريتال عبد العزيز، وأحمد عصام السيد.

