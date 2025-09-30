إعلان

سماح أنور تكشف تفاصيل معاناتها بعد حادث التسعينات: "11 سنة بدون مشي"

كتب : سهيلة أسامة

02:45 م 30/09/2025

سماح أنور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة سماح أنور عن تفاصيل معاناتها الطويلة بعد الحادث الذي تعرضت له في فترة التسعينات 1998، والذي أبعدها عن الساحة الفنية لفترة طويلة.

وقالت "سماح" في لقاء عبر برنامج "عرب وود" على موقع "إنستجرام": "الناس لما بتعمل حادثة بتقعد كام شهر أو سنة سنتين.. أنا قعدت 11 سنة، مفيش مشي خالص لمدة 8 سنين".

وأضافت: "مكنتش عارفة هعمل إيه، ودي كانت أحسن حاجة، لأن من صغري كنت عارفة إني ممثلة ومفيش أي اختيارات تانية، من اللحظة اللي عملت فيها الحادثة ابتديت أعرف إني ممكن أعمل أي حاجة غير التمثيل".

يُذكر أن الفنانة سماح أنور كانت آخر أعماله الدرامية مسلسل "كتالوج"، من إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف أيمن وتار، وإنتاج أحمد الجنايني، وشارك في بطولته محمد فراج، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، خالد كمال، بيومي فؤاد، صدقي صخر، دنيا سامي، علي البيلي، ريتال عبد العزيز، وأحمد عصام السيد.

اقرأ ايضًا:

حقيقة صورة عادل إمام على كرسي متحرك في العمرة

طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان بعد 19 سنة زواج

محمد سامي ينشر صورة رومانسية مع مي عمر على أنغام "إنتي الحتة بتاعتي"

سماح أنور حادث التسعينات عرب وود

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصدر: سعر موحد للكيلووات بالعدادات الكودية من بداية الاستهلاك بهذه المباني
تعديلات مفاجئة أغضبت العرب.. نتنياهو يقلب موازين خطة ترامب لغزة
تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم