يسرا اللوزي تنشر صورة من العرض الخاص لفيلم "ضي" وتوجه رسالة لصناعه

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة يسرا اللوزي أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، بعد ظهورها اللافت في العرض الخاص لفيلم "ضي"، الذي أقيم أمس الثلاثاء.

ونشرت يسرا مجموعة صورة لها من ظهوره على "السجادة الحمراء"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "اتبسطت جدًا امبارح في عرض فيلم ضي، وفخورة بكل زملائي وبالمجهود الكبير اللي اتعمل".

ووجهت يسرا رسالة تهنئة لأبطال وصناع العمل: "مبروك لكل طاقم العمل الجميل والمخرج الموهوب كريم الشناوي، ومدير التصوير المبدع عبدالسلام موسى، وكل فريق العمل".

حضر أبطال فيلم "ضي" الريد كاربت والتقطوا العديد من الصور التذكارية وهم الفنان الشاب بدر محمد، والفنانة أسيل عمران، واالمخرج كريم الشناوي والفنانة عارفة عبد الرسول.

تدور أحداث الفيلم خلال 48 ساعة حول (ضي)، طفل نوبي ألبينو، يواجه التمييز والنبذ، ولكنه يمتلك صوت ذهبي وحلم كبير.

ينطلق مع أسرته المفككة ومدرسته في رحلة محفوفة بالمخاطر من أسوان إلى القاهرة بلا مال أو وسيلة اتصال، لكن الأمل والموسيقى يقودانه للأمام لتحقيق هذا الحلم.

