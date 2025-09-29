إليسا ومنة شلبي وأحمد عيد.. 20 صورة لأشهر عزاب الوسط الفني

"بقيت أم 44".. رضوى الشربيني تنشر صورا من احتفالها بعيد ميلادها

كتبت- منال الجيوشي

رفع عدد من نجوم الوسط الفني في مصر والعالم العربي، شعار العزوبية لعدة أسباب، أبرزها التركيز على مشوارهم الفني

ومن أبرز النجوم والنجمات "العزاب" في الوسط الفني:

مي عز الدين

في مسيرتها لم ترتبط مي عز الدين سوى مرة واحدة، باللاعب المعتزل محمد زيدان، وبعد فسخ خطوبتهما منذ سنوات لم تكرر التجربة

منة شلبي

الفنانة منة شلبي أيضا لم ترتبط إلا مرة واحدة، حينما أعلنت خطوبتها على المخرج خالد يوسف، وبعد فسخ الخطبة لم تكرر التجربة

أحمد عيد

على الرغم من تجاوزه سن الخمسين، إلا أن الفنان أحمد عيد لم يتزوج حتى الآن

أحمد شاكر عبداللطيف

الفنان أحمد شاكر عبداللطيف، أيضا من أشهر العزاب في الوسط الفني

محمد شاهين

بلغ الفنان محمد شاهين في فبراير الماضي ٤٥ عاما، ولم يدخل القفص الذهبي حتى الآن

نرمين الفقي

تعتبر من أشهر عازبات الوسط الفني، وتحدثت قبل ذلك أنها انشغلت بالعناية بوالدتها وبمسيرتها الفنية ولم تتزوج بعد

تامر حبيب

السيناريست تامر حبيب، لم يدخل القفص الفني حتى الآن، وانشغل بمسيرته الفنية

حورية فرغلي

أعلنت الفنانة حورية فرغلي خطوبتها لشاب منذ سنوات، وقبل زفافهما بأيام وافته المنية، ومن بعدها لم تتزوج لتصبح من أشهر الفنانات العازبات في الوسط الفني

إليسا

الفنانة اللبنانية إليسا كذلك من أشهر العازبات، وقالت سابقا إن الزواج خارج حساباتها

إيمان السيد

الفنانة الكوميدية إيمان السيد، لم تدخل القفص الذهبي حتى الآن، وكرست وقتها لمشوارها الفني