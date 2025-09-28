مي فخري تكشف أسرار إصابتها بالسحر: "كنت عايزة أموت نفسي"

كشفت الفنانة مي فخري، أسرار خطيرة عن إصابتها بالسحر ، وشعورها الدائم برغبتها في الموت والانتحار.

وقالت مي في لقائها ببرنامج "قعدة ستات" مع الإعلامية مروة صبري، على قناة ألفا اليوم، إنها دائما تشعر بأشياء غريبة واختلاف التوقيت، مضيفة: "التوقيت عندي كان مختلف الـ6 ساعات كانوا بيعدوا عليا 5 دقايق، لما النهار اشوفه فجأة الاقي الدنيا ضلمت، التوقيت عندي كان مختلف".

وأضافت: "اللي فهمته ان ده هيبقى نهايته مش كويسة كان ممكن يحصلي موت مفاجئ أو أنا أموت نفسي، يحصلي حاجة في جسمي وكنت بحس كدا أني عايزة أخلص من اللي أنا فيه اللي هو أموت بشكل مفاجئ أو أنا أموت نفسي بنفسي".

مي فخري هي طليقة الموسيقار هاني فرحات، اعتزلت الفن وارتدت الحجاب في 2020، وكانت شاركت في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل "هبة رجل الغراب 3و4".

