شورت وفستان جريء ونظارة شمس.. 20 صورة لـ نرمين الفقي في صيف 2025

القاهرة- مصراوي

تألقت الفنانة نرمين الفقي، خلال موسم الصيف، بعدد من الإطلالات التي تنوعت بين الجريئة والكلاسيكية والكاجوال

وتفاعل جمهور نرمين الفقي مع إطلالاتها المتنوعة، وأصبحت حديث السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، وأطلق البعض عليها لقب "ملكة جمال الفنانات"

وكان آخر ظهور للفنانة نرمين الفقي، في حفل افتتاح مهرجان الغردقة السينمائي، حيث خطفت الأنظار على السجادة الحمراء، بفستان أنيق باللونين الأخضر والوردي

وكان آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي مسلسل "فوبيا" وشارك في بطولته: سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي

مصراوي يعرض لكم ٢٠ صورة للنجمة نرمين الفقي: