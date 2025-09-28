إعلان

شورت وفستان جريء ونظارة شمس.. 20 صورة لـ نرمين الفقي في صيف 2025

كتب : مصراوي

08:50 م 28/09/2025
  نرمين الفقي
  • عرض 21 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 21 صورة
    نرمين الفقي امام البحر
  • عرض 21 صورة
    نرمين الفقي باطلالة جريئة
  • عرض 21 صورة
    نرمين الفقي باطلالة جريئة
  • عرض 21 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 21 صورة
    نرمين الفقي بفستان صيفي جريء
  • عرض 21 صورة
    نرمين الفقي بفستان ساحر وانيق
  • عرض 21 صورة
    نرمين الفقي تستمتع باجواء الصيف
  • عرض 21 صورة
    نرمين الفقي تجلس امام البحر
  • عرض 21 صورة
    نرمين الفقي تمارس تدريبات اليوجا
  • عرض 21 صورة
    نرمين الفقي داخل منزلها
  • عرض 21 صورة
    نرمين الفقي على الشاطئ
  • عرض 21 صورة
    نرمين الفقي واحمد السقا
  • عرض 21 صورة
    نرمين الفقي وبوسي شلبي
  • عرض 21 صورة
    نرمين الفقي وصديقاتها (1)
  • عرض 21 صورة
    نرمين الفقي في حديقة منزلها
  • عرض 21 صورة
    نرمين الفقي وكلبها
  • عرض 21 صورة
    نرمين الفقي وهشام شيكو
  • عرض 21 صورة
    نرمين الفقي وكريم فهمي
  • عرض 21 صورة
    نرمين الفقي تستمتع بالصيف

القاهرة- مصراوي

تألقت الفنانة نرمين الفقي، خلال موسم الصيف، بعدد من الإطلالات التي تنوعت بين الجريئة والكلاسيكية والكاجوال

وتفاعل جمهور نرمين الفقي مع إطلالاتها المتنوعة، وأصبحت حديث السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، وأطلق البعض عليها لقب "ملكة جمال الفنانات"

وكان آخر ظهور للفنانة نرمين الفقي، في حفل افتتاح مهرجان الغردقة السينمائي، حيث خطفت الأنظار على السجادة الحمراء، بفستان أنيق باللونين الأخضر والوردي

وكان آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي مسلسل "فوبيا" وشارك في بطولته: سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي

مصراوي يعرض لكم ٢٠ صورة للنجمة نرمين الفقي:

نرمين الفقي نجوم الفن

