كتبت- منى الموجي:

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام تقديم سلسلة وهابيات، من خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى المقام بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وذلك في التاسعة مساء الأحد 28 سبتمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية، والذي يأتي ضمن فعاليات وزارة الثقافة لصون التراث .

يتضمن البرنامج مختارات من روائع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، منها: آه لو تعرف، القريب منك، أسأل دموع عينيا، من قد إيه كنا هنا، لا مش أنا اللي أبكي، على بالي يا ناسيني، يا مسافر وحدك، مرسال الهوا، في يوم وليلة، انت عمري، أداء آية عبدالله، أشرف وليد، أحمد عادل، آيات فاروق .

الجدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتي في إطار دور وزارة الثقافة والأوبرا، الذي يهدف إلى تنمية الذوق الفني في المجتمع وإعادة صياغة الوعي من خلال المؤلفات الخالدة لرواد ورموز النغم العربي.