"شبه هدى المفتي".. أحدث جلسة تصوير لـ تارا عماد تخطف الأنظار

خطفت الفنانة تارا عماد أنظار المتابعين من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على السوشيال ميديا.

ونشرت تارا صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة طبيعية هادئة، نالت إعجاب الجمهور.

وتفاعل المتابعين مع الإطلالة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملامح سكر"، "افتكرتك هدى المفتي.. شبه بعض اوى"، "ايه الجمال والرقه دي"، "ايه الحلاوة دي كلها".

تخوض تارا عماد بطولة فيلم "درويش"، بمشاركة عمرو يوسف ودينا الشربينى ومحمد شاهين، ومصطفى غريب، وخالد كمال، وإسلام حافظ، وأحمد عبد الوهاب، هشام الشاذلي، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

