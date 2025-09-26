إعلان

تركي آل الشيخ يعلن طرح تذاكر بطولة التنس العالمية Six Kings Slam 2025 في الرياض

كتبت- منى الموجي:

07:50 م 26/09/2025

طرح تذاكر بطولة التنس العالمية Six Kings Slam 2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه GEA)) في المملكة العربية السعودية أمس الخميس 25 سبتمبر، طرح تذاكر بطولة التنس العالمية "Six Kings Slam 2025 .

وتستضيف الرياض الحدث الرياضي الكبير خلال أيام 15 و16 و18 أكتوبر المقبل في "المملكة أرينا"، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025.

وتُعد البطولة إحدى أهم الفعاليات ضمن موسم الرياض هذا العام، إذ تجمع ستة من أبرز نجوم التنس في العالم: نوفاك دجوكوفيتش، كارلوس ألكاراز، يانيك سينر، ستيفانوس تسيتسيباس، ألكسندر زفيريف، وتايلور فريتز.

وعلى مدار ثلاث ليالٍ، يعيش الجمهور أجواءً حافلة تبدأ بمباريات ربع النهائي في اليوم الأول، مروراً بنصف النهائي، وصولاً إلى اليوم الختامي الذي سيشهد المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

تذاكر بطولة التنس موسم الرياض تركي آل الشيخ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

20 صورة ترصد زيارة الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية فجرًا
شاهد لحظة انسحاب الدبلوماسيين أثناء خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة