أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه GEA)) في المملكة العربية السعودية أمس الخميس 25 سبتمبر، طرح تذاكر بطولة التنس العالمية "Six Kings Slam 2025 .

وتستضيف الرياض الحدث الرياضي الكبير خلال أيام 15 و16 و18 أكتوبر المقبل في "المملكة أرينا"، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025.

وتُعد البطولة إحدى أهم الفعاليات ضمن موسم الرياض هذا العام، إذ تجمع ستة من أبرز نجوم التنس في العالم: نوفاك دجوكوفيتش، كارلوس ألكاراز، يانيك سينر، ستيفانوس تسيتسيباس، ألكسندر زفيريف، وتايلور فريتز.

وعلى مدار ثلاث ليالٍ، يعيش الجمهور أجواءً حافلة تبدأ بمباريات ربع النهائي في اليوم الأول، مروراً بنصف النهائي، وصولاً إلى اليوم الختامي الذي سيشهد المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.