بالصور.. انهيار الفنان بيومي فؤاد من البكاء بحفل زفاف نجله

انهار الفنان بيومي فؤاد من البكاء فرحا بحفل زفاف نجله "محمد" الذي أقيم مساء الخميس، بحضور عدد من الفنانين والأهل والأصدقاء.

والتقطت الكاميرات، بيومي فؤاد وهو يبكي بحفل زفاف نجله مع ابتسامة الفرح التي رُسمت على وجهه.

وكان محمد نجل بيومي فؤاد احتفل نهاية الشهر الماضي بعقد قرانه وسط حضور والده وعدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

يذكر أن الفنان بيومي فؤاد يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز.