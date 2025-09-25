كتبت- نوران أسامة:

ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، إذ وصل عدد من نجوم الفن، من بينهم عبير صبري، نرمين الفقي، ومحمد ممدوح، إلى مدينة الغردقة للمشاركة في فعاليات المهرجان.

ونشرت عبير صبري صورًا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت فيها برفقة عدد من النجوم، من بينهم نرمين الفقي ومحمد ممدوح، إلى جانب السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي قدري الحجار.

ويُقام حفل افتتاح المهرجان الليلة، بحضور نخبة من الفنانين، من بينهم نرمين الفقي، أحمد وفيق، وعبير صبري، فيما من المقرر تكريم محمد ممدوح "تايسون"، غادة عادل، ونيكول سابا. ويقدّم الحفل الإعلامية إنجي علي والفنانة الشابة جيسيكا حسام الدين.

وتستمر فعاليات المهرجان في دورته الثالثة خلال الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر الجاري، بمشاركة نحو 52 فيلمًا في مسابقات الأفلام الطويلة، القصيرة، وأفلام الطلبة.

