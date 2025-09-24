إعلان

بإطلالتين مختلفتين.. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ هيفاء وهبي (صور)

كتب - معتز عباس:

06:42 م 24/09/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    هيفاء وهبي احدث جلسة تصوير (2)
  • عرض 9 صورة
    هيفاء وهبي باطلالة جريئة مرتدية جمبسوت (2)
  • عرض 9 صورة
    هيفاء وهبي باطلالة جريئة مرتدية جمبسوت (3)
  • عرض 9 صورة
    هيفاء وهبي باطلالة جريئة مرتدية جمبسوت (1)
  • عرض 9 صورة
    هيفاء وهبي باطلالة جريئة مرتدية جمبسوت (5)
  • عرض 9 صورة
    هيفاء وهبي بجاكت قصير
  • عرض 9 صورة
    هيفاء وهبي
  • عرض 9 صورة
    هيفاء وهبي باطلالة جريئة مرتدية جمبسوت (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها والجمهور على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت هيفاء في أحدث ظهور بإطلالة جريئة مرتدية "جمبسوت" باللون الفوشيا، وفي صور أخرى ظهرت مرتدية جاكت قصير، خطفت بملابسها أنظار المتابعين على موقع "انستجرام".

نالت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم، كالتالي: "كل ماتكبر تحلى"، "منورة يا أحلى ديفا"، "جميلة جدا"، "أحلى واحدة"، "اية الجمال ده كله".

يُذكر أن، آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

اقرأ أيضا..

"خست كده إزاي؟".. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بسبب صورة

بالصور| ياسمين الخطيب تحتفل بعيد ميلاد والدتها والجمهور: "نسخة طبق الأصل"

عروس تتهم رضا البحراوي بإفساد فرحها وشقيق المطرب يرد

المطربة اللبنانية هيفاء وهبي هيفاء وهبي بإطلالتين مختلفتين هيفاء وهبي مرتدية جمبسوت هيفاء وهبي على إنستجرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* هل يُخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة في اجتماعه المقبل؟