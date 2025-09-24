بإطلالتين مختلفتين.. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ هيفاء وهبي (صور)

يسرا والعدل ونيللي كريم..17 صورة لـ نجوم الفن في سهرة خاصة على هامش"القاهرة

شاركت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها والجمهور على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت هيفاء في أحدث ظهور بإطلالة جريئة مرتدية "جمبسوت" باللون الفوشيا، وفي صور أخرى ظهرت مرتدية جاكت قصير، خطفت بملابسها أنظار المتابعين على موقع "انستجرام".

نالت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم، كالتالي: "كل ماتكبر تحلى"، "منورة يا أحلى ديفا"، "جميلة جدا"، "أحلى واحدة"، "اية الجمال ده كله".

يُذكر أن، آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

