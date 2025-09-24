عروس تتهم رضا البحراوي بإفساد فرحها وشقيق المطرب يرد

دخل المطرب الشعبي رضا البحراوي، قوائم تريند مواقع التواصل الإجتماعي، عقب اتهام عروس له بإفساد حفل زفافها.

وظهرت العروس في مقطع فيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقالت إن الاتفاق تم مع المطرب البحراوي وفرقته على إحياء حفل الزفاف، مؤكدة أنه تم دفع المبلغ كامل، وبالتنسيق مع الفندق وإدارة أعماله.

و علق عمرو البحراوي "شقيق المطرب رضا البحراوي"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "الكلام ده مش صحيح، لم يحدث أي إتفاق مع رضا أو إدارة أعماله، والاتفاقات في الأفراح يتولاها المتعهد أو الفندق".

وتابع: "احنا موصلناش اي فلوس بخصوص الفرح، ومفيش أصلا مطرب بيتقاضى أجره كامل، قبل أي حفل أو فرح، وثانيا لو الواقعة حصلت حسب مايقال، إدارة الفندق نفسها مش هتسكت".

وأوضح :" للعلم أضيف أن رضا البحراوي، بالفعل كان مريض الفترة الماضية، ودخل مستشفى للعلاج".

ووجهت نقابة المهن الموسيقية ، في يوليو الماضي، تحذير إلى مطربي الأغنية الشعبية، محمود الليثي، ورضا البحراوي، بسبب تكرار استخدامهم الهتافات، خلال حفلات لهم في الساحل الشمالي.