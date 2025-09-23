تفاصيل آخر بروفات أنغام استعدادا لحفلها بالقاعة الملكية في ألبرت هول

بعد صورها بالذكاء الاصطناعي.. كيت وينسلت تحسم الجدل حول تواجدها في مصر

تستعد المطربة أنغام للقيام بثالث وآخر بروفات الاستعداد حفلها المقام بالقاعة الملكية بالمسرح الإنجليزي الشهير "ألبرت هول"، برعاية الهيئة العامة للترفيه، مساء اليوم الثلاثاء.



وتقوم أنغام، بإجراء ثالث وآخر بروفاتها، وهي الخاصة بتجارب الصوت بمشاركة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، داخل القاعة الملكية بالمسرح الإنجليزي الشهير.



وأجرت أنغام، بروفتين مع الفرقة، قبل التوجه أمس الإثنين، إلى العاصمة الإنجليزية لندن، صباح أمس الإثنين، بصحبة نجلها ومديرة أعمالها راندا رياض.



ويقام الحفل، برعاية الهيئة العامة للترفيه، ومن المقرر عرضه على الهواء مباشرة، مساء اليوم الثلاثاء، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على mbc مصر.

وقامت إدارة مسرح ألبرت هول، على موقعها الرسمي، بالكشف عن تفاصيل حضور الحفل، ووصفت المطربة، وكتبت: "أنغام إحدى أبرز وأعرق الوجوه في مشهد الموسيقى العربية المعاصرة، تُحيي أولى حفلاتها على مسرح "هول هول" هذا الخريف".

وتابعت: "أنغام، القادمة من مصر، تمتد مسيرتها الفنية على مدى ثلاثة عقود، تميزت بتطور فني متواصل، واختيارات موسيقية راقية، وصوت قوي ومؤثر أسر قلوب الجماهير في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لطالما أُشيد بمهارتها الفنية وعمقها التعبيري، فقد واكبت أنغام التغيرات في صناعة الموسيقى مع الحفاظ على أناقتها المميزة ونزاهتها الفنية، مما جعلها تُقارن بالمطربين الأسطوريين".

وعن شروط حضور الحفل، كتبت: "لا ينصح بحضور هذا الحدث للأطفال دون سن الخامسة، ويجب على جميع الزوار الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا أو أقل أن يكونوا برفقة شخص بالغ يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بحسب الموقع الرسمي للحجز، بين 78 ومن 100 إلى 255، وما بين 300 و400 جنيه إسترليني.