صور من سهل حشيش تثير الشكوك حول زيارة كيت وينسلت لمصر

كتب-مصطفى حمزة:

تصاعد الجدل حول تواجد النجمة العالمية كيت وينسلت، في مصر، عقب انتشار مجموعة صور عبر صفحة منسوبة لها في موقع فيسبوك.

ونشرت صفحة تحمل اسم كيت وينسلت الجدل عقب نشرها مجموعة صور بطريقة الذكاء الاصطناعي، ظهرت فيها أمام قلعة صلاح الدين ونهر النيل وأهرامات الجيزة.

ومع توالي عبارات الترحيب، والسؤال عن تواجدها في مصر، نشرت الصفحة المنسوبة إلى كيت وينسلت، صورة لها وهي تضحك، وحددت موقعها في أحد شواطىء سهل حشيش في الغردقة وكتبت بجوارها "مصر".

يذكر أن كيت وينسلت، ظهرت في برامج عديدة، وأكدت عدم تعاملها مع مواقع التواصل الإجتماعي، وهو ما أثار التكهنات حول الصفحة المنسوبة لها في موقع فيسبوك، والتي تحمل علامة التوثيق الزرقاء.

تشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الجديد من سلسلة أفلام "Avatar" والمقرر عرضه نهاية العام الجاري.