نادين الراسي تنشر صورًا جديدة.. وتعلق: تقبلوا كل شيء بإيمان

نشرت النجمة كندة علوش، صورًا جديدة من كواليس حضورها حفل "دير جيست"، والذي تم تكريمها خلاله ومنحها جائزة التميز والإبداع عن دورها في مسلسل إخواتي، الذي عُرض في رمضان 2025.

ووجهت كندة في تعليقها على الصور الشكر للفريق الذي أشرف على إطلالتها، والتي نالت إعجاب متابعيها، كما حرص عدد من نجوم الفن على إبداء إعجابهم بها.

وكتبت النجمة ريهام عبدالغفور: "يالهوي على حلاوتك، الله أكبر.. ربنا يحميكي"، وعلقت آن الرفاعي زوجة الفنان كريم محمود عبدالعزيز بوضع أكثر من قلب، وهو ما فعلته النجمة روبي، وعلقت الفنانة بسمة بوسيل "واو".

كما جاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "قمر حبيبتي، جميلة، اللهم بارك، ما شاء الله، طول عمرك قمر، ما أحلاكي، الجمال الداخلي والخارجي".

مسلسل إخواتي تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير، بطولة نيللي كريم، روبي، حاتم صلاح، علي صبحي، ومجموعة كبيرة من النجوم شاركوا كضيوف شرف.