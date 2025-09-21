شكران مرتجى تبكي بعد تكريمها من "موريكس دور" وتهدي الجائزة لكل السوريين

كتبت- منى الموجي:

شاركت النجمة أمينة خليل جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصور من أحدث إطلالة لها، أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الموريكس دور في لبنان.

وظهرت أمينة مرتدية فستانا من اللون الفضي، وعلقت "ليلة الموريكس دور"، وعبرت عن سعادتها بالتواجد في لبنان لحضور الحفل.

ولاقت الصور إعجاب متابعيها، وعلقوا "متألقة، قمر، النجمة المتألقة، واحدة من أجمل نساء مصر، سوبر ستار، رائعة كالعادة".

جدير بالذكر أن أمينة خليل تم تكريمها قبل أيام من مهرجان ميدفست مصر، الذي أقيم في الجامعة الأمريكية، بميدان التحرير.

أمينة خليل شاركت في رمضان 2025 بمسلسل لام شمسية والذي حقق نجاحا كبيرا، ونال إشادات الجمهور والنقاد، إخراج كريم الشناوي، بطولة أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي ومجموعة كبيرة من الفنانين.