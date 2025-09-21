صفاء أبو السعود ورياض الخولي.. نجوم الفن في عزاء شقيقة أحمد صيام

توافد نجوم الفن.. أحمد صيام يستقبل المعزين في وفاة شقيقته

كتب - معتز عباس:

تصوير / محمود بكار:

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء والمواساة للفنان أحمد صيام، في رحيل شقيقته التي توفيت الجمعة الماضية.

واستقبل أحمد صيام المعزين في وفاة شقيقته، في العزاء المقام حاليًا في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

قدم واجب العزاء والمواساة الفنانة نهال عنبر، الفنان صبري فواز، الفنان منير مكرم، الفنان سيد رجب، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان محمود عامر، الفنان أشرف طلبة، الفنان صفاء أبو السعود، الفنان رياض الخولي، أحمد بلال نجم الأهلي المعتزل.

يذكر أن أحمد صيام أعلن وفاة شقيقته صباح الجمعة الماضية عبر حسابه الشخصي على بموقع "فيسبوك".

وكانت آخر أعمال أحمد صيام كان مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، وإخراج أحمد خالد أمين.

