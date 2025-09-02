مريم منيب تُحيي ذكرى ميلاد والدها الراحل عامر منيب

كتبت- سهيلة أسامة:

أحيت مريم منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، ذكرى ميلاده الذي يوافق اليوم 2 سبتمبر.

ونشرت مريم عبر حسابها على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو نادر يجمعها بوالدها في طفولتها، وعلّقت عليه قائلة: "عام آخر، وشمعة أخرى لملاكي عامر منيب، منحني 5160 يومًا من الحب اللامتناهي، ما زلتُ أتمنى لو كان كل هذا مجرد كابوس... عيد ميلاد سعيد يا غالي، رافع راسي إني بنتك للأبد".

يذكر أن الفنان عامر منيب رحل عن عالمنا 26 نوفمبر عام 2011.

