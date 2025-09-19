إعلان

يارا السكري تنشر صورًا جديدة في باريس.. ومتابع: بتقلدي بسمة بوسيل ليه

03:20 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
القاهرة- مصراوي:

نشرت الفنانة يارا السكري، صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال، أثناء تواجدها في باريس.

واكتفت في تعليقها على الصور بكتابة "يوم الجمعة"، ونالت إطلالتها إعجاب الجمهور، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "قمر، بتقلدي بسمة بوسيل ليه، أحلى يارا، يا جمال المصريات".

جدير بالذكر أن يارا السكري شاركت في بطولة مسلسل فهد البطل، الذي عُرض في رمضان 2025، وشارك فيه: أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، أحمد عبدالعزيز، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، صفوة، عصام السقا، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.

