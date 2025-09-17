"رحلت ورحلت أيامك الحلوة".. وسيم أحمد عامر يرثي والده بكلمات مؤثرة

كتبت- نوران أسامة:

رثى وسيم أحمد عامر، نجل المطرب الشعبي الراحل أحمد عامر، والده بكلمات مؤثرة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، طالبًا من الجمهور الدعاء له.

ونشر وسيم صورة جمعته بوالده، وعلق عليها: "رحلت ورحلت أيامك الحلوة، ادعوله".

يُذكر أن المطرب أحمد عامر رحل عن عالمنا في شهر يوليو الماضي، وقدم خلال مسيرته عددًا من الأغنيات التي لاقت رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها: "الحفلة"، "لمين هحكي"، "دنيا تريندات"، "قصر العويل"، "سيبوني في حالي"، "واقف ثابت"، "صحبة بمليون وش"، و"سكة ودوغري".

