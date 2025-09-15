آيتن عامر تستعيد ذكريات والدها: "زعلانة منك ومفتقداك في حاجات كتير"

ويجز يوجه رسالة إلى محمد منير.. ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

استعادت الفنانة آيتن عامر ذكرياتها مع والدها الراحل، عن طريق تصميم صورة تجمعها به بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ونشرت آيتن الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "وحشتنى أوي وحقيقي محتاجالك، الدنيا مش حلوة يا بابا ولا الناس كمان ، كل مرة بتحط في اختبار صعب أو أزمة مفيش حد بيجيي في دماغي غيرك ".

وأضافت: "أول واحد بيبقى نفسي أجرى عليه وأقوله الحقني بيبقى أنت، وجودك كان هيفرق أوي أوي، يمكن عمري ما قولت إن غيابك مسببلي أزمة كبيرة ولا قولت اللي جوايا، بس هييجي يوم وأبقى قوية كفاية أني أواجه وجع قلبي وأطلع كل الكلام اللى جوايا ومقولتهوش".

وأكملت: "زعلانة منك في حاجات ومفتقداك في حاجات أكتر بكتير ، ومتأكدة أن لو كنت موجود كنت هتبقى السند بس غيابك خلاني أنا السند لنفسي وللى حواليا كمان، لأن فيا منك كتير خصوصا قوتك وجدعنتك مع الكل، بس أنا تعبت من كتر القوة و زهقت مبقتش عايزة أدخل حروب ولا عايزة مشاكل".

وتابعت: "اللي عايز يفهم حاجة يفهمها واللي عايزة ياخد فكرة ياخدها لا هبرر ولا هدافع ، بس اتطمن بنتك بميت راجل ومهما قابلت هتفضل واقفة وراسها في السما هتاخد استراحة محارب وعمرها ما هتبدأ حروب بس دايما هتكون مستعدة وجاهزة لأي حاجة وساعتها مش هيكون في احتمالية للخسارة ".

وأتمت: "بحبك و وحشتنى و زعلانة منك و مشبعتش منك و جوايا وجع كبير بس مش هقولك غير كلمة واحدة، اتطمن بنتك قدها، آسفة لو طولت عليكوا شكلي فضفضت أوي"

وشاركت آيتن مؤخرا في ماراثون رمضان 2025 في مسلسل "الحلانجي" والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: محمد لطفي، محمود قابيل، عبير صبري، إبراهيم السمان، أحمد وفيق، طارق صبري.

