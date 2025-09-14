كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أطلقت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف مؤسس المهرجان، البوستر الرسمي للدورة الثامنة للمهرجان التي تقام في الفترة من 2 حتى 6 أكتوبر المقبل.

وشهدت الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، التى أقيمت في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر 2024، تكريم الفنانة نيللي والفنانة إلهام شاهين، والفنان هاني رمزي، والفنان الفلسطيني غنام غنام، والمخرج محمد حجاج، والفنان محسن منصور، ونقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، والممثل التونسي منير العرقي.

كما شهدت الدورة السابعة للمهرجان، إعلان تأسيس وتدشين الاتحاد الدولي لمهرجانات المونودراما، خلال الاجتماع الدولي الذى عقده مع رؤساء ومديري مهرجانات المونودراما بالمجلس الأعلى للثقافة، وشارك في تلك الدورة عدد من الدول العربية والأجنبية، بمشاركة 25 عرضا مسرحيا، منهم 15 عرضا فى المسابقة الرسمية للمهرجان، وخمسة عروض في منصة مونودراما الشاشة، وخمسة عروض في منصة مونودراما الصعيد.