بالأسود.. نوال الزغبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت- سهيلة أسامة:

أطلت الفنانة نوال الزغبي على جمهورها بإطلالة جريئة باللون الأسود، في صور جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتبت نوال معلقة على الصور: "ليلة لا تُنسى".

ولاقت إطلالتها تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "أجمل طلة"، "قمري"، "بحبك يا نينو"، "الملكة".

وفي سياق آخر، طرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مؤخرًا أحدث أغانيها بعنوان "كان ليك وحشة" عبر جميع المنصات الموسيقية.

وتأتي الأغنية ضمن ألبومها الجديد، الذي يضم مجموعة متنوعة من الأغاني باللهجتين المصرية واللبنانية، منها: "ماضي وفات" (كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم)، "آجي بالدلع" (كلمات تامر حسين، ألحان مدين)، "وقت الشدة" (كلمات هناء الشيخ، ألحان أحمد بركات)، و"يا مشاعر" (كلمات أحمد عصام، ألحان الشاب سامر).

اقرأ أيضًا:

هشام جمال يحتفل بخطوبة صديقه.. وليلى زاهر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يعلن عن أفلام مسابقاته للأفلام الطويلة والقصيرة

أشرف زكي يعلن قائمة عروض الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية