إعلان

موعد طرح "بين البينين" رابع أغاني ألبوم محمد منير

01:45 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    منة ومنير (1)
  • عرض 3 صورة
    محمد منير الكينج (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت شركة روتانا ميوزيك، عن موعد طرح أحدث أغاني محمد منير، وهي بعنوان "بين البينين".

وطرحت الشركة، برومو الأغنية، عبر صفحاتها في مواقع التواصل، موضحة أن طرحها غدا الخميس، وكتبت: "عشاق الكينج يوم واحد ونسمع (بين البينين)، جديد الفنان محمد منير.

وتعد "بين البينين" رابع أغاني البوم الكينج محمد منير، بالتعاون مع شركة روتانا، وتشهد تعاونه الأول مع الشاعرة منة عدلي القيعي، والملحن عزيز الشافعي ويتولى توزيعها أسامة الهندي.

وحضر الكينج محمد منير، مؤخرا العرض الخاص الذي أقيم لفيلم "ضي"، والذي يشارك فيه بالظهور بشخصيته إلى جانب تقديمه أغنية الفيلم .

شركة روتانا ميوزيك ألبوم محمد منير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح