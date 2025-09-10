موعد طرح "بين البينين" رابع أغاني ألبوم محمد منير

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت شركة روتانا ميوزيك، عن موعد طرح أحدث أغاني محمد منير، وهي بعنوان "بين البينين".

وطرحت الشركة، برومو الأغنية، عبر صفحاتها في مواقع التواصل، موضحة أن طرحها غدا الخميس، وكتبت: "عشاق الكينج يوم واحد ونسمع (بين البينين)، جديد الفنان محمد منير.

وتعد "بين البينين" رابع أغاني البوم الكينج محمد منير، بالتعاون مع شركة روتانا، وتشهد تعاونه الأول مع الشاعرة منة عدلي القيعي، والملحن عزيز الشافعي ويتولى توزيعها أسامة الهندي.

وحضر الكينج محمد منير، مؤخرا العرض الخاص الذي أقيم لفيلم "ضي"، والذي يشارك فيه بالظهور بشخصيته إلى جانب تقديمه أغنية الفيلم .