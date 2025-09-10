شريف إدريس يحتفل بتكريمه في مهرجان بردية السينمائي

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان شريف إدريس جمهوره صورًا من تكريمه في مهرجان بردية السينمائي بدورته التي حملت اسم الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد.

ونشر إدريس الصور عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وعلّق: "صور تكريمي في مهرجان بردية السينمائي دورة الأستاذ وحيد حامد.. شكراً للقائمين على المهرجان، وشكراً لرئيسة المهرجان الأستاذة عزة أبو اليزيد".

وفي سياق آخر، أثار شريف إدريس مؤخرًا الجدل بعد تصريحاته حول كواليس استبعاد أحد الممثلين من مسرحية "بودي جارد" للنجم الكبير عادل إمام.

وكتب شريف عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": فيه ممثل زميل كبير سنًا.. بقاله فترة طويلة جدًا كل ما يطلع في لقاء يقول إن الأستاذ عادل إمام مشاه من مسرحية "بودي جارد" علشان كان بيضحك أكتر منه.. طيب لأول مرة هحكي الواقعة اللي حضرها ناس كتير عايشين معانا في الدنيا".

وأوضح: "في واحدة من ليالي العرض الجميلة، الأستاذ الزميل الممثل كتب رقمه في ورقة وحدفه لواحدة معجبة في الصالة أثناء تحية العرض.. شافه حد من بتوع أمن المسرح وراح بلغ الأستاذ عادل إمام".

وتابع: "تاني يوم كان الأستاذ عادل قبل العرض بيقعد يوميًا في الأوضة اللي بقعد فيها أنا وزمايلي الممثلين.. بنقعد ندردش شوية قبل العرض.. وفجأة الأستاذ الزميل دخل من باب المسرح ومعاه واحدة غريبة وفي حالة يُرثى لها هما الاتنين".

وأضاف: "فالأستاذ عادل نده مساعده وقال له مين دي، وعرف إنها نفس الشخصية اللي اترمىلها الرقم، فبعت جابها وقام معاه بالواجب.. وطبعا الأستاذ عادل أخد موقف في لحظتها، ودي كانت آخر ليلة عرض لهذا الزميل الممثل في مسرحية "بودي جارد"، أنا أول مرة أحكي الواقعة، بس حقيقي الوضع بقى مستفز، وياريت الأستاذ الزميل الممثل يحترم سنه، وعيب إنه يطلع يكذب على الناس.. عيب بجد ".

اقرأ أيضًا:

مُصمم المعارك محمود طاحون مع أحمد الفيشاوي من كواليس "سفاح التجمع"

زينة تنعى الفنان عمرو ستين: " أجدع وأرجل وأنضف أخ وصديق شفته"

بسبب عدم مشاركة مصطفى محمد في مباراة بوركينا فاسو.. راندا البحيري توجه سؤالا لحسام حسن