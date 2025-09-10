إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويعرض لكم مصراوي 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها صورة جديدة أثناء قضاء عطلتها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستانًا قصيرًا باللون الأبيض.

أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير صورًا جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي مرتدية الحجاب.

داليا البحيري

شاركت الفنانة داليا البحيري جمهورها صورًا جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

مي كساب

خطفت الفنانة مي كساب الأنظار من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت خلالها بصور مصممة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

شاكيرا

خضعت الفنانة شاكيرا لجلسة تصوير جديدة، وظهرت خلالها بجامبسوت جريء، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

نوليا مصطفى

شاركت الفنانة نوليا مصطفى جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

شادي شامل

شارك الفنان شادي شامل جمهوره صورة جديدة له، ونشرها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

نهال عنبر

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الذهبي اللامع.

هنا الزاهد

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار من خلال أحدث ظهور لها، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود.

أيتن عامر

شاركت الفنانة الشابة أيتن عامر جمهورها صورًا جديدة لها، وظهرت خلالها باستخدام تقنية "AI"، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.





