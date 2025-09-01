نيكول سابا تستقبل شهر سبتمبر بإطلالة جريئة.. والجمهور يعلق (صور)

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نيكول سابا متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت نيكول بإطلالة جريئة مرتدية فستان صيفي قصير ، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتبت نيكول تعليقا، على الصور: "شهر جديد، بداية جديدة، عقلية جديدة، نوايا جديدة، نتائج جديدة!!، مرحبًا سبتمبر".

تفاعل المتابعين مع الإطلالة وجاءت التعليقات، كالتالي: "حلاوتك يا قمر"، "أجمل اطلالة"، "منورة ومتألقة كالعادة"،"أسطورة الفن والجمال"، "جميلة الجميلات"، "قمر وجميلة".

أعلن مهرجان الغردقة لسينما الشباب، عن تكريم النجمة نيكول سابا في حفل افتتاح دورته الثالثة المقرر لها الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر الجاري.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يقام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وهيئة تنشيط السياحة ونقابة المهن السينمائية والإتحاد العام للفنانين العرب .

اقرأ أيضا..

"إيه لزمة الطرحة على فستان عريان".. الجمهور ينتقد إطلالة بسمة بوسيل

بعد تعرضه لجلطة في القلب من هو زوج ميار الببلاوي؟